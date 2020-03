Mexiko Veľký okruh - 01 Mexico City

Mexico City / Teotihuacan /, Acapulco, Puebla / Cholula /, Oaxaca / Monte Alban /, Merida /Chichen - Izá/ Cancun / Tulum /

video //www.youtube.com/embed/ZAxocM85apQ

Letieť 13 hodín sa dá v pohode Ak letíte s Airbusom Air France veľkým ako vzducholoď, ktorý sa kníše nebom a zatiaľ vám nalievajú šampanské s tým že vám steward pripomína že oni nie sú low-cost a popritom vám šupne ku káve koňačik. Pozriete si pár filmov na ktoré ste nestihli ísť do kina, pri pristávaní obídete fajčiaci v sopku Popocatepetl a zosuniete sa do obrovského kotla ktoré sa volá v Mexico City. Náhorná plošina obkolesená prstencom vysokých hôr je pozostatkom bývalej super sopky a vnútri kedysi boli jazerá a nádherné mesto Tenochtitlán kde vládol kráľ Montezuma s obrovským množstvom zlata. To prišiel prekontrolovať Cortéz a čoskoro bolo po meste aj po zlate. Dnes táto krajina vytiahnutá z planéty do výšky poskytuje miesto pre život 25 miliónu ľudí. Keďže sa mesto dotýka neba a je ohradené horami, je to unikátny svet. Pôvodné jazerá zmizli, ale je tu množstvo parkov, mrakodrapov, a je tu najviac múzeí na svete. Mesto je celkom čisté, zelené a pripravené na nenáročných pouličných turistov. Ale dookola na svahoch hôr sú všade malé farebné zlepence domkov, kde sa tiesni množstvo domigrovanej aj domácej chudoby. Tam ploty nie sú. Všade inde áno. Každé okno má mrežu a každý dvor je obohnaný ostnatým drôtom. Policajtov je tu ako maku. A namiesto obuškov nosia samopaly. Napriek tomu som sa v Mexiku cítil dobre. Vo februári bola ráno svieža jar. Slnko nás prehrievalo a na pyramídach v komplexe Teotichuan sme sa mohli dať do tričiek. To sú tie pyramídy, na ktoré sa štverala Salma Hayek s Trockým vo filme Frida. Hneď prvý predavač z nezmyslami si ma preskenoval a čistou slovenčinou spustil : Korytnačka, koľko dáš? Nakoniec som kúpil masku z drahých kameňov, ktorú som zjednal na 15 e. Pred katedrálou šantili folkloristi a pretancovali sa až do kostola , kde pokračovali v programe na omši. My sme zatiaľ na posuvných eskalátoroch stáli, pozerajúc sa na svätý obraz. Potom sme pobehali ešte kostoly okolo, lebo vypadali, že v noci spadnú. Všetky veže sú totiž šikmé, lebo mesto sa prepadáva o meter za 10 rokov. Napriek tomu tu majú metro a my nie. Poobede začalo regulérne leto, ktoré na večer poľavilo. Na námestí s mariatchi kapelami sme zistili, že pivo sa dá kúpiť lacno ako u nás. A domáci ním prekladali tequilu, takže sme sa cítili naozaj ako doma. Večer už bol znova april, ale my sme boli rozohriati, tak sme sa vybrali do hotela peši po nočných uličkách zdraviac po ceste vysmiatych policajtov. Doteraz netuším prečo ale v meste Mexiku mi je dobre. Sačí zatvoriť oči a som znova tam

Ráno počasie na dlhy rukáv. Domáci klasicky v bundách. Etnogrefické múzeum je pompézna moderná veľkostavba ako rozhlasová pyramída doma. Obrovsky dáždnik zakrýva nádvorie a okolo stĺpa prši závoj vody. Vnútri je kopec sôch a sošiek starých ako Vestonická venuša. Po pol hodine sa už teším, že neuvidím všetko. Okolo sú vystavané hodne drahé vežiaky a vysadené parky. Ešte o jedenastej neverím, že za hodinu bude leto a ideme do knižnice na kávu. Sa im tu stavajú sklenené steny so stromom vnútri, keď nemusia ani kúriť, ani chladiť. Aztékovia neboli blbi. Dnes tu zavesení indiáni lietajú na lanách a vedľa ďalšia skupinka popravuje vybraného turistu, za mierny poplatok. Dávam si najlepší tortillos na svete v Stánku za 2,5 e. mojej žene je zle, lebo si ráno nevypila jablkovú medicínu. Uložíme sa na lavičky pri jazere a s mexickými aj našimi sprievodcami doháňame zameškanú dezinfekciu. Pijú to ako vodu. Môžem si zapáliť a kecáme o skorumpovaných politikoch. Konečne nie o našich. Nakoniec sa rozlúčime a odchádzame. Musíme prísť na koniec plošiny a prejsť cez horskú obruč. To je asi 60km jazda najbláznivejším mestom na svete. Hlavná ulica ma 32 km. Keď sme pri hrebeni a konečne skončia ako lego nalepené domové zlepence, začína nádherná zvláštna divočina. Vidím len jediný ranč po ceste v takej rozprávkovej krajine. Potom sa prehupneme cez hrebeň a pod nami leží svet asi kilometer nižšie zbytok sveta. Keď stojíme na pumpe, je už leto letované trvalé a baby aj niektorí chlapi sa fotia s policajtom so sapíkom, čo stráži vécka. Sme v chudobnom štáte a pestuje sa tu hodne maku. S mestom Mexikom mi bolo fajn. Len pár hodín cesty a ocitnem sa v letnom Acapulcu.