Mexiko Veľký okruh - 03 Palenque

Ďalšie putovanie, po Mexiku. Po Mexico City, Acapulcu a Oaxace cestujeme do Villahemosy, Palenque, Pyramídy a ruiny, Agua Azul vodopády.

Zatiaľ najškaredšia diera v Mexiku bola Palenque. Keby v 90tych rokoch obsadili Nowy Targ Pakistanci, vypadal by dnes rovnako. Netreba sa čudovať, že v tej dedine žije 100tisic ľudí a je tam letisko. Je to veľká dedina. Pre náš úplné nevhodné miesto na život. Ale. Napriek tomu sa po meste túlajú desiatky Slovákov, Čechov a Poliakov a zo traja americkí študenti. Večer bol na námestí program, v reštikách boli muzikanti. Moja žena chcela silou – mocou nájsť centrum a ja som jej nedokázal vysvetliť, že tam už sme a lepšie to nebude. Turisti jedli a pili a zabávali sa. Domáci predávali CO mohli a zabávali sa tiež. Turisti nakoniec zaliezli do napodiv veľmi slušných hotelov, aby mohli všetci nasadnúť ráno do autobusov a odisť do strateného mesta s palácom v džungli, vedľa ktorého sa trbliecu lagúny smaragdových vodopádov. Koni tomu tu všetci totiž preleteli pol sveta. Inak by tu nik neprišiel, aj keby sa Mexičania postavili na hlavu a tancovali na rukách.

Predstavte si, že by po mestečku Žilina - veľkom ako Palenque, pobehovali stovky turistov, lebo by mohli behom jedného dňa navštíviť minimálne 3 hrady, jeden zámok a aquapark v kaštieli na záver. Lenže u nás to síce máme, ale nejako to nefunguje. V Palenque áno. A to je regulérna prdel sveta v džungli. K ruinám treba prísť medzi prvými, aby na fotkách zostala zachytená ilúzia strateného mesta bez turistov. Asi najčarovnejšie mayske mesto. Nielen pyramídy, ale aj palác a nádvoria. A všade môžete vyliezť! Aj keď možno už nie nadlho. Všetko je v parku ktorý bol akoby u nás doma v lete. Len z džungle doliehal rev vrešťanov. Nechce sa mi veriť, že mayovia trhali srdcia pri obetách bohom. Palenque má ohromnú silu pokoja a harmónie. Stavby dodnes udrú lopatou po hlave každého gazdu-dizajnera aby pochopil, že tu je tisíc rokov achitektúra umenie a jeho chalupa nie je. V tej vznešenej kráse sa mi slová sprievodcu ako obetný oltár, námestie pre popravy a väzenie nedokážu priradiť k miestu kde sedím. Park lemovaný pralesom pôsobí čarodejne. A kopec v pozadí bude zrejme nová najvyššia pyramída, ak sa niekomu bude chcieť odkopnúť aspoň nejaké sondy. Mayovia boli šikovní a stačilo aby panovník Pakal nebol truľo ako tí naši a odrazu už bol mimozemšťan Čo lietal na stíhačke. Aj dnes gény preblesknú a nevzdelaný predavač vykrikuje To jest prava skura, fajna cena. V tomto paradoxne chudobnom štáte Chiapas ste zabalení v perine zo stánkov, reštaurácii, kaviarničiek a uprataných chodníkov. Kúsok od mayskeho mesta sú vodopády Agua Azul. Sú to Plitvički v ktorých sa môžete kúpať a skákať do perejí s vyhriatou vodou. Neuveriteľná dokonalosť. Len škoda, že musíme odisť už podvečer, aby sme cez kopce s džungľou prešli ešte za svetla. Zbojnícke družiny zapatovcov vyvádzali kadečo, aj keď ich zlaté časy asi pominuli. Ale ani prehradenie cesty reťazami a platenie mýta pre pasažierov autobusu nie je nič prijemné. Gény skrátka nevyčúraš ani po tisícke rokov. Kráľ Pakal si raz do roka pred výsadbou vytiahol pipíka a prepichol si ho na miske so zrnom kôli dobrej úrode. Ak majú zapatovci len niečo z tých génov a zvykov, tak treba byť radšej hodne opatrný.